Устроившись на работу, человек надеется, что все самое сложное уже осталось позади.



Это совершенно неверная установка!



Как раз с этого этапа начинается самое сложное - адаптация нового сотрудника в коллективе.



Этому периоду свойственны следующие психологические состояния:



-Нервозность.



-Страх.



-Неуверенность в себе.



-Тревожность.



Вам необходимо будет прийти к компромиссу между уважением руководства и дружбой с коллегами, найти свое место в уже сложившемся коллективе, со своими устоями, правилами и связями.



Есть несколько нехитрых правил, следуя которым вы сможете выстроить дружеские взаимоотношения в коллективе:



- Соберите максимум информации при устройстве на новое место работы. Изучите сайт компании, новости об организации за последние месяцы, уточните стратегические цели у руководителя при прохождении собеседования.



- Изучите стиль поведения своих новых коллег, освойте корпоративный стиль в максимально короткие сроки. Здесь все просто. Понаблюдайте за тем, принято ли пить чай на рабочем месте, где курят, в каком заведении обедают сотрудники, как одеваются, насколько общительны в рабочее время.



- Больше слушайте, меньше говорите. Старайтесь пока собирать информацию, а не выдавать имеющуюся. Как известно, хорош тот собеседник, который умеет слушать и слышать. Так станьте им!



- Не привносите в коллектив сразу свои правила. Здесь они уже сложились и устоялись, как и взаимоотношения внутри коллектива. Сначала научитесь жить по их правилам, а потом уже введете свои.



- Будьте нейтральны в своих оценках. Постарайтесь вообще не давать оценок своей работе, новым коллегам, руководству.



- Повысьте свою самооценку, станьте более уверенным в себе. В этом вам помогут аффирмации.



Взаимоотношения сотрудников в коллективе - это живой организм, который может принять изменения в качестве нового работника, включить в свою слаженную работу, либо отторгнет, как инородное тело.



И только вы способны повлиять на результат. Будьте предельно внимательным, наблюдательным, вежливым и уверенным в себе.



И работа в дружном и слаженном коллективе Вам обеспечена.

